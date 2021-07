LoL Patch 11.14: Die besten Bot-Lane Champions

Egal welche Meta, egal welcher Patch: Jhin bleibt gefährlich. Die Crit-Hits des Sniper Champions sind immer stark, egal in welcher Phase sich League of Legends gerade befindet. Ein Late Game Jhin ist also auch in der jetzigen Meta ein Problem für das gegnerische Team und mit Galeforce gebt ihr dem Champion ein Tool, um den Gegnern im Notfall zu entkommen.