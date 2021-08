Kein Vertrag, kein Geld: Skandal in der SK Gaming Akademie?

Lediglich eines der drei zusammengestellten Teams der Akademie wurde zu einem Bootcamp der Organisation eingeladen. Alle anderen wurden alleine gelassen und hatten keinerlei Chance, mit höher gestellten Mitarbeitern zu sprechen. Es schaffte nur das besagte Team in die zweite Division der Prime League, doch auch hier waren die Probleme groß. So verließ der Jungler das Roster inmitten des Summer Splits 2021, was zur Folge hatte, dass die anderen Spieler lustlos den Split auf Platz 6 beendeten. “Es ist sicher zu sagen, dass die meisten Spieler nicht gekommen wären, hätten sie gewusst, was mit ihnen passieren wird”, bilanziert Vivi in ihrem Statement.