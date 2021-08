LoL Patch 11.16: Die besten Jungler, Top- & Mid-Laner

Die Zeiten der Control Mages sind wohl endgültig vorbei. Mittlerweile dominieren AD-Champions nicht nur die Top-Lane und den Jungle. S-Tier Mid-Laner sind Irelia, Sett und Talon. Vor allem die ersten beiden werden selbst bei Profis die ganze Zeit gespielt oder gebannt. Extrem hoher Schaden, Mobilität, Aushaltevermögen. Was will man mehr? In der Solo-Queue ist Roaming sehr wichtig und da kommt Talon ins Spiel: Ab Level 6 könnt ihr die Wave verräumen und innerhalb von Sekunden auf der Bot-Lane oder Top-Lane sein, um jemanden zu oneshotten. Mit Duskblade und ein paar frühen Kills kommt der Schneeball dann so richtig ins Rollen.