Wild Rift: Caitlyn & Jayce halten Einzug ins Mobile-MOBA

Während die Fans in Arcane die Anfänge Caitlyns erzählt bekommen, hat sie in League of Legends unlängst die höchste polizeiliche Position der Stadt Piltover inne. Als Sheriff sorgt sie für Recht und Ordnung auf den Straßen und versucht alles, damit weder Piltover noch die Schwesterstadt Zhaun in Chaos versinkt.