Vitality Exklusiv #1: Perkz über seinen Wechsel, LEC 2022 & LCS

Perkz: Hallo. Es fühlt sich natürlich an und generell ist es gut zurück zu sein. Berlin ist mein zweites Zuhause. Hier bin ich aufgewachsen und habe die wichtigsten Jahre meiner Karriere erlebt. Diese haben mich als Person definiert. Entsprechend habe ich diese Stadt über die Zeit liebgewonnen. Zusätzlich befinde ich mich dadurch sehr nah an meiner Heimat, befinde mich in der gleichen Zeitzone wie meine Familie und Freunde und ich kann wieder dort League of Legends spielen, wo ich angefangen habe zu spielen. Von dem her fühlt sich alles gut für mich an.