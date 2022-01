FPX besiegt RNG! LPL startet mit Banger in den 2022er Spring Split

Mit einem klaren 2:0 (LPL spielt in der regulären Saison Best-of-three Anm. d. Red.) setzte sich das letztjährige Kellerkind durch. Vor allem der vor der Saison aus der chinesischen Entwicklungs-Liga LDL neu verpflichtete Top-Laner Deng „shanji“ Zi-Jian nutze das Scheinwerferlicht des Eröffnungsspiels, um in seinem ersten LPL-Game überhaupt direkt zu zeigen, was in ihm steckt. Mit mehreren starken Plays verhalf der Chinese seinem Team immer wieder zu Vorteilen und wurde am Ende verdient zum MVP gewählt.