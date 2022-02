Eintracht Spandau: Stadionatmosphäre für League of Legends

Gerade die Art und Weise, wie sich die Organisation auf diversen Social-Media-Kanälen präsentiert, erinnert sehr stark an die erste Reihe der Ultras, die dicht an dicht gedrängt, mit dem Bier in der einen und der Fahne in der anderen Hand, ihr Team lautstark um die Wette anfeuern. Alleine in der digitalen Fankurve, auf dem offiziellen Discordserver, werden Fangesänge angestimmt und bei jeder Aktion nicht minder mitgefiebert als im Signal Iduna Park.