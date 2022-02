Renata zu OP! Hotfix nach nur einer Woche

Und gleichzeitig auch für einiges an Frust. Denn je höher man in der Elo geht, desto besser wurde die Performance, die die Renata-SpielerInnen mit der neuen Championess zeigen. Winrates weit über der 50%-Marke waren das Ergebnis. Da Riot Games befürchtet, dass diese Quoten noch weiter nach oben hin ansteigen könnten, griff der Entwickler nun ein - via Hotfix, der in den nächsten Tagen erscheinen soll.