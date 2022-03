Prime League: Eintracht Spandau - From Zero to Hero

Obwohl GamerLegion auf Basis bisheriger Ergebnisse als haushoher Favorit in das Duell mit Eintracht Spandau ging, sollte dem Ligaprimus an diesem Tag nichts so richtig gelingen. Ein ums andere Mal übertrumpften die Jungs von Coach nRated ihr Gegenüber und zogen am Ende verdient mit 3:0 in das große Finale der Strauss Prime League ein. Schon jetzt ein Erfolg, in gleich mehrfacher Hinsicht.