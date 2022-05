EU Masters: Spannendste Serie des Turniers! Karmine Corp packt den Reverse Sweep aus!

Doch Karmine Corp kam zurück. Was Skeanz für Vitality.Bee war, war - zumindest ab Spiel drei und vier - KC‘s Mid-Laner Lucas „Saken“ Fayard. Auf Viktor bestimmte der 23-Jährige ab sofort das Geschehen in der Mitte des Rifts. Unterstützung erhielt er dabei auch endlich von AD-Carry Martin „Rekkles“ Larsson. Der Ex-LEC-Superstar nahm ab Spiel vier dann auch endlich aktiv am Geschehen teil und konnte sich auf Ezreal in Szene setzen und sorgte für den 2:2 Ausgleich in der Serie.