RNG schlägt EG im ersten Halbfinale des MSI 2022

Nach Wochen der Gruppenphase und zuletzt Rumble Stage, trafen am heutigen Tag die ersten Halbfinalisten des MSI 2022 in Busan, Korea aufeinander. Dank Evil Geniuses steht die LCS einmal mehr im Halbfinale des prestigeträchtigen Turniers und muss es hier mit den Spielern von Royal Never Give Up, kurz RNG, aufnehmen, den amtierenden Titelträgern.