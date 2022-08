Die besten LoL-Supporter für Patch 12.14

Dagegen profitieren Supporter, die auf wenig bis keinerlei Heilung währen einer Runde angewiesen sind, am stärksten. Taric ist in der aktuellen Meta eine sehr gute Wahl. Besonders gut ist der Bot-Laner in Teamkämpfen, wenn er ziemlich nah an den Gegnern dran ist. Eine gute platzierte Ulti und ein Stun im richtigen Moment können das Blatt in vielen Gefechten wenden. Seine Siegesrate von etwa 53 % spiegelt seinen kometenhaften Aufstieg wider.