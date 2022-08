Prime League: Der nächste 5-Spiele-Krimi! Auch Spandau vs. Schalke über die volle Distanz

Schließlich versprach ein Derby in der zweiten Playoffrunde, nicht nur eine Best-of-Five-Serie voll mit Action, Emotionen und dieser gewissen Spannung, wenn zwei Erzrivalen aufeinandertreffen, sondern vor allem auch jede Menge mal mehr, mal weniger ernst gemeinter Ansagen an den Gegner via Social Media. Das Ganze ging so weit, dass quasi jeder, der irgendwo in der Prime-League-Bubble angesiedelt war und es nicht zufällig schon vor dem Match gegen die Eintracht mit Königsblau hielt, für die Spandauer cheerte. Selbst erklärte Erzfeinde wie BIGs Top-Laner Simon „Ventair“ Tschammer.