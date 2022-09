Worlds Day #1: MAD quält sich - FNC souverän inklusive Pentakill

Am Ende des Tages standen für den LEC-Vierten des vergangenen Summer Splits auch beide erwarteten Siege zu Buche. Wirklich souverän sah das Ganze aber noch nicht aus. Sowohl gegen Isurus als auch gegen die türkischen Wildcats machten sich die Löwen ihr Leben immer wieder mit vermeidbaren Fehlern schwer. Gegen ein RNG oder DRX könnte es mit einer solchen Leistung nicht mehr zum Sieg reichen, MAD muss sich also schnell steigern, um tatsächlich das direkte Main-Phase-Ticket per Gruppensieg lösen zu können.