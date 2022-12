In der Gerüchteküche: Sehen so die Roster aller Prime League Teams aus?

In der Welt von League of Legends kommt man nicht umhin, wenn es um Transfers und dazugehörige Gerüchte geht, über „Wooloo“ aka Brieuc Seeger zu sprechen. Der Belgier, der in der Vergangenheit zahlreiche Spielerwechsel schon vor der offiziellen Bekanntgabe leakte, hatte jüngst die vermeintlich finalen Roster aller Prime League Teilnehmer enthüllt. So wurde seine Behauptung des neuen Rosters zu NoNeedOrga, kurz NNO, bereits von offizieller Seite via Niklot „Tolkin“ Stüber bestätigt.