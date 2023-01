Der Strauss Prime League Schnellcheck! SK Gaming Prime, Eintracht Spandau und NNO Prime

NNO ist zudem das richtige Stichwort. Ein Team, das es so eigentlich gar nicht geben sollte steht nun im Aufgebot der größten nationalen League-of-Legends-Liga der DACH-Region. Ein von ehemaligen Streamern gegründetes Team schaffte es in den vergangenen Jahren konstant die Erfolgsleiter emporzuklettern und sich immer mehr der Spitze anzunähern. Mit Muhammed „Agurin“ Kocak, Niklot „Tolkin“ Stüber, Lukas „Karni“ Steininger, Eintracht-Spandau-Hausmeister Daniel „Broeki“ Broekmann und Frederik „NoWay“ Hinteregger fanden und finden sich einige der bekanntesten Gesichter der hiesigen Szene bei NNO wieder. Doch trotz des Aufstiegs haben sich die Teammitglieder gegen eine Teilnahme in der Strauss Prime League entschieden und schicken stattdessen ein gänzlich neues Roster unter neuem Namen in die neue Saison. Ob das Team, bestehend aus Julien „Flamer“ Berschuck, Leon „Lamabear“ Krüger, Mateusz „Matislaw“ Zagórski, Dominik „ZAMULEK“ Biela sowie Ángel „DuaLL“ Fernández Alvarez mit der Konkurrenz mithalten kann, wird sich zeigen. Zumindest stoßen mit Matislaw, Lamabear und Flamer dreifünftel der Berliner Erfolgstruppe von Hertha BSC zu NNO Prime, die im vergangenen Jahr überraschend den Prime League Super Cup gewinnen konnte.