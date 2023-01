Start der Prime League! Eintracht Frankfurt, Schalke 04 und Unicorns of Love im Schnellcheck

Nachdem wir euch bereits die Teams von Eintracht Spandau, NNO Prime und SK Gaming Prime am Dienstag vorgestellt haben, gab es am gestrigen Mittwoch der zweite Teil unseres Strauss Prime League Schnellchecks. Nach E WIE EINFACH E-Sport, BIG, GamerLegion und MOUZ folgen nun die letzten Teams der höchsten DACH-Spielklasse in League of Legends: Schalke 04, Eintracht Frankfurt und die Einhörner der Unicorns of Love aus Hamburg.