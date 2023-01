MOUZ, BIG, E WIE EINFACH und GamerLegion - Die Teams der Prime League im Schnellcheck

Wie SK Gaming Prime geht BIG nun in diesem Jahr mit einem Roster an den Start, das eine Mischung aus Erfahrung, Talent und Können bietet. Fans der EU LCS beziehungsweise LEC dürfte dabei direkt Kiss Tamás auffallen, besser bekannt als Vizicascsi. Der Top Laner spielte in der Vergangenheit unter anderem für Schalke 04, Splyce und zuletzt Astralis in der höchsten europäischen Spielklasse von League of Legends. Daneben wurden die Spieler Tom „Rulfchen“ Ruckh, Armin „Kaymin“ Kaymer, und Leon „Leon“ Maximilian Anton verpflichtet. Lediglich Franciszek „HARPOON“ Gryszkiewicz, der im Mai 2022 zu BIG stieß, bliebt dem Team erhalten.