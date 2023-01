Wer holt sich den Winter Split Titel? Die LEC-Roster im Überblick! Teil 2

Was war das für ein krasser Hype um das vermeintliche Super-Team der Bienen zu Anfang der vergangenen Saison. Barney „Alphari“ Morris, Matyáš „Carzzy“ Orság und natürlich als Königstransfer Superstar Luka „Perkz“ Perkovic. Für 2023 übrig geblieben, ist nur letztgenannter. Und vom Hype der 2022 noch herrschte auch so gut wie gar nichts mehr. Schließlich kam man trotz „Superteam“ nie über den fünften Platz in der Playoffs hinaus. Im Sommer verpasste man die Playoffs gänzlich.