LEC Spieltag #3: Fnatic am Boden, SK Gaming weiter obenauf

Das hatte man sich bei Fnatic sicherlich anders vorgestellt.

Nach einem katastrophalen Winter Split, in der der ehemalige Rekordmeister das erste Mal in seiner Vereinshistorie die Playoffs verpasste, wurde das Team in der vergangenen Offseason grundlegend umgebaut. Support-Spieler Rúben „Rhuckz“ Barbosa (im Tausch mit Henk „Advienne“ Reijenga) wurde zurück ins Academy-Team beordert, Top-Lane-Veteran Martin „Wunder“ Nordahl Hansen inaktiv gemeldet und durch Oscar „Oscarinin“ Munoz Jimenez ersetzt. Mit Tomas „Nightshare“ Knezinek hält nun auch ein neuer Coach die Zügel in der Hand.

Gebracht hat dies...gar nichts.

Das Team um (den ehemaligen) Superstar Martin „Rekkles“ Larsson macht im Spring Split genau da weiter, wo sie im Winter Split aufgehört haben. Nämlich im Tabellenkeller. Und sammelt eine Niederlage nach der anderen.

FNC mit schnellster Niederlage des Splits

Sowohl gegen Excel Esports als auch SK Gaming konnten Fnatic an den ersten beiden Spieltagen teilweise mit einer erschreckenden Leichtigkeit besiegen. Den traurigen (vorläufigen) Höhepunkt stellte aber die gestrige Partie gegen Team Vitality dar.

Gegen die Bienen war das Spiel bereits nach gerade einmal 23 Minuten und 24 Sekunden vorbei. Gleichbedeutend mit der am schnellsten beendeten Partie des laufenden Splits. Besonders bezeichnend: Elias „Upset“, der den gesamten letzten Split noch auf der FNC-Bank schmoren musste und in der vergangenen Offseason zu Vitaility gewechselt ist, lieferte ein weiteres grandioses Spiel ab.

Splitübergreifend steht der Deutsche AD-Carry inzwischen bei einer unglaublichen KDA von 44.0! 21 erzielte Kills, 23 Assists und keinen einzigen Death in allen drei Spielen.

Team Vitality steht damit mit 3:0 weiterhin ungeschlagen an der Spitze der LEC-Tabelle.

Die Leistungen von Upset sind aber nicht das einzige, was die Herzen deutscher League-of-Legends-Fans momentan höher schlagen lässt. Team Vitality teilt seinen Platz an der Sonne mit niemand geringerem als SK Gaming. Einer in Deutschland beheimateten eSports-Organisation.

SK Gaming weiterhin obenauf

Die Kölner sind 2023 so gut drauf, wie schon lange nicht mehr. Im Winter Split wurde das erste Mal seit zwei Jahren wieder einmal die Endrunde erreicht, nun schickt sich SK an, im Frühling nahtlos an diesen Erfolg anzuknüpfen.

Mit Siegen gegen Astralis, Fnatic und Team BDS startete das Team rund um die beiden deutschen Solo-Laner Joel Miro „Irrelevant“ Scharoll und Daniel „Sertuss“ Gamani perfekt in den Spring Split und steht folgerichtig zusammen mit Team Vitality auf dem ersten Platz der LEC.

Dahinter tummelt sich die Verfolgergruppe bestehend aus Astralis, BDS und G2 Esports mit einer Bilanz von jeweils 2:1 Siegen. Bei den dann folgenden Excel, KOI und den MAD Lions verhält es sich hingegen umgekehrt bei einem Sieg aus drei Spielen. Team Heretics befindet sich mit drei Niederlagen in Folge, ebenso wie das schon oben angesprochene Fnatic, in einer bedenklichen Lage am unteren Ende der Tabelle.

