NBA 2K22: Season 8 "Chase Greatness" startet am 1. Juli!

2K gab gestern einen detaillierten Einblick in Season 8, die diesen Freitag, den 1. Juli in NBA® 2K22 beginnt. In Season 8 spielen die Fans sechs Wochen lang um Ruhm und athletische Größe. Dabei können sie neue Belohnungen verdienen und das historische Vermächtnis von Shaquille O‘Neal feiern, dem Star dieser Season. Darüber hinaus gibt es ein brandneues Thema sowie neue Belohnungen und Signature Challenges auf dem Weg zum Erfolg.