Folge dem Ruf: NBA All-Star Devin Booker ist NBA® 2K23 Cover-Athlet

2K gab heute die komplette Riege an Cover-Athleten für NBA® 2K23 bekannt, den neuesten Teil der bestbewerteten und meistverkauften NBA-Videospiel-Simulationsreihe der letzten 21 Jahre. Der Phoenix Suns Shooting Guard, dreifache NBA All-Star und Kia All-NBA First Team-Spieler 2021-22 Devin Booker ist auf der diesjährigen Standard Edition und der Cross-Gen Digital Deluxe Edition zu sehen. Die Ikone Michael Jordan – sechsfacher NBA Champion, fünffacher Kia NBA Most Valuable Player und als größter Basketballspieler aller Zeiten bekannt – ziert die NBA 2K23 Michael Jordan Edition und die brandneue NBA 2K23 Championship Edition.