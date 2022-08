Das Six Berlin Major geht in die Endrunde: das Viertelfinale steht an

In Berlin dreht sich dieser Tage alles um Rainbow Six Siege. Die besten Teams der Welt treffen im Zuge des Six Berlin Majors aufeinander und spielen um ein Preisgeld von insgesamt 500.000 US-Dollar. Nachdem am Donnerstag die acht Finalisten ermittelt wurden, starten diese am heutigen Freitag in das Viertelfinale des vorletzten Turniers vor dem Six Invitational im Februar.