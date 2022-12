Alles Neu in 2023! Rainbow Six Siege Esports wird sich grundlegend verändern

Besonders Teams und Spieler müssen in Anbetracht der kommenden Season entsprechende Entscheidungen fällen, gerade was Vertragsverhandlungen angeht. Diese werden nicht selten bereits im Dezember abgeschlossen. Darüber hinaus und weil die laufende Saison zum Ende kommt, ist es klar, dass die Fans viele Fragen über das anstehende Jahr haben und wie der Wechsel von 2022 zu 2023 ablaufen wird. Zwar befinden wir uns bei einigen Themen, wie dem regionalen Programm, noch im Finetuning, doch wollten wir schon jetzt verraten, was wir im kommenden Jahr, mit BLAST und der Zukunft des Esports von Rainbow Six Siege planen. Aber jetzt, in diesem Moment, richten sich unsere Augen auf das Six Invitational, dem größten Wettkampf des Jahres.