Rocket League Update 2.07: Das ist in den Patch Notes

Der Name Play Again Button verrät eigentlich schon alles über die Funktion der Neuerung. Der Knopf erscheint mit Update 2.07 nämlich im Post-Match-Bildschirm von kompetitiven Spielen. Mit ihm kann automatisch nach weiteren Partien in der jeweiligen kompetitiven Playlist gesucht werden. Der Play Again Button befolgt hierbei eine wichtige Regel: Wenn man zuvor bereits nach Duellen in kompetitiven Playlists geschaut hat, wird mithilfe des Knopfes in denselben Playlists gesucht. Das neue Feature wird auch lediglich im Wettbewerbsmodus zu sehen sein.