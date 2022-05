Back-to-back! G2 Esports gewinnt auch das zweite Rocket-League-Regional in NA

Von den sechs RLCS-Turnieren, an denen die drei Spieler seit Januar zusammen teilgenommen haben, konnten vier gewonnen werden, darunter das internationale Major in Los Angeles. Seit drei Events grüßt G2 jetzt schon von der Spitze. Im Finale war es dieses Mal Version 1, die sich mit einem relativ klaren 4:2 geschlagen geben mussten. Die Qualifikation für das nächste Major in London hat G2 damit schon vor dem dritten Regional in der Tasche.