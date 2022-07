Rocket League: Überragender Lower-Bracket-Run! Moist Esports gewinnt Spring Split Major

Team BDS schied noch am Donnerstag überraschend aus, FaZe und G2 mussten am Freitag ihre Segel streichen und spielten ebenfalls nicht vor Publikum. Zu guter Letzt wurden noch individuelle Preise vergeben. Der defensive MVP ging an Vatira von Moist, der offensive MVP an Ahmad „Ahmad“ Abdullah von den Falcons. Overall MVP wurde Joyo von Moist, dessen Name nach dem Finale noch minutenlang von den Fans skandiert wurde.