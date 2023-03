Back-to-back: FaZe Clan gewinnt zweites RLCS-Regional in Folge

Die RLCS-Saison 2022-23 wird weiterhin durch ihre Serien geprägt. Zwei Wochen nachdem FaZe Clan die Winning Streak von GenG Mobil1 Racing beenden konnte, schickt sich das Team selbst an, eine eigene Serie zu starten.

GenG musste sich dabei von einer weiteren Streak verabschieden und erreichte erstmals in dieser Saison nicht das Finale bei einem Turnier. Alle Major-Plätze sind jetzt vergeben.

RLCS: FaZe Clan schnappt sich NA-Regional

Schon vor dem Regional war es nahezu ausgeschlossen, dass GenG., FaZe, Complexity Gaming und G2 Esports noch aus den Major-Plätzen rutschen. Es ging also in erster Linie um die Platzierungen, die bestimmen, wer beim Major in welcher Gruppe antreten muss. Außerdem konkurrierten mehrere Teams um den fünften und letzten Platz.