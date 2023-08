Außenseiter Version1 gewinnt überraschen 2-Millionen-Dollar-Turnier Gamers8!

Vier Tage am Stück haben die besten Rocket League Teams um einen 2.000.000$ großen Preispool gespielt. Neben dem riesigen Preispool hat das Format das Turnier besonders gemacht.

Das Format: Crew Battles

Wir kennen alle den beliebtesten Spielmodus im Rocket League Esports: 3 gegen 3. Die meisten Turniere werden ausschließlich in 3 gegen 3 ausgetragen und die Varianz der Turniere reduziert sich auf die verschiedenen Turnierbäume: Der Klassiker Single Elimination, Double Elimination oder auch mal eine Gruppenphase.

Die Gamers8 wurden zuerst in 4 Gruppen bestehend aus je 6 Teams eröffnet und gingen dann am vergangenen Wochenende in die Single Elimination Playoffs über – So weit, so normal.

Der Twist dabei ist der folgende: Eine best-of 5 Serie wird mit einem normalen 3 gegen 3 Spiel eröffnet. Der Verlierer der Partie darf sich dann den nächsten Spielmodus aussuchen. Möchten sie 1 gegen 1 oder doch 2 gegen 2 spielen? Wo liegen die Stärken der eigenen Spieler in der Mannschaft? Wo liegen die Stärken der Gegner? Was ist taktisch klüger?

Viele Faktoren entscheiden also über die Wahl des nächsten Spielmodi. Das dritte sowie fünfte Spiel werden wieder im klassischen 3 gegen 3 ausgetragen. Spiel Nummer vier wird im Modus ausgetragen, welches zu dem Zeitpunkt noch nicht gespielt wurde.

Deutsche Beteiligung bei den Gamers8 Rocket League!

Mit David „Rezears“ Wünsch, welcher für Team Monkeys antritt, durften wir nach längerer Zeit mal wieder einen deutschen Spieler auf einem großen LAN-Turnier sehen. Letztes Jahr hat er überraschenderweise bei den Gamers8 2022 ordentlich abgeräumt. Mit 95.000$ Preisgeld konnte sich sein Team „HEET“ für eine Platzierung im Viertelfinale belohnen.

Rezears ist in der Szene bekannt für seine Fähigkeiten im 1 gegen 1. Er spielt, wenn er gerade nicht in der RLCS antritt, diverse 1 gegen 1 Turniere und Showmatches, bei denen er sein Können unter Beweis stellt. Daher kommt ihm das Crew Battle Format gerade gelegen.

Ganz so gut wie im letzten Jahr lief es für den Deutschen nicht, aber vor dem Ergebnis muss er sich trotzdem nicht verstecken. Zwei Siege und zwei Niederlagen gab es für die Monkeys auf der großen Bühne in Riad. Sowohl im Upper- als auch im Lower Bracket haben sie gegen die RLCS Fall Champions Gen.G mit jeweils einem 1:3 den Kürzeren gezogen und scheiden somit ein Spiel vor Erreichen der Top 8 Playoffs aus. 50.000$ Preisgeld nehmen die Monkeys mit nach Hause.

Des Weiteren sorgt Rezears mit einem besonderen Tor in seinem 1 gegen 1 gegen Virtuoso von Elevate für Aufmerksamkeit. Noch nie ist es einem Spieler gelungen auf einem LAN-Turnier einen sogenannten „Pogo“ zu erzielen. Dafür wurde er mit dem Award für das Tor des Turniers ausgezeichnet.

Rezears hat uns anschließend an seinen Gedanken zum Turnier im exklusiven SPORT1-Interview teilhaben lassen:

„Gamers8 war für mich wie auch letztes Jahr wieder mal eine einzigartige Erfahrung.

Natürlich ist man nie zufrieden mit dem Ergebnis außer man gewinnt natürlich, aber im Großen und Ganzen lässt sich das Ergebnis schon sehen.

Ich hatte eine Woche vor Turnierbeginn schon in einem Twitch Livestream erwähnt, dass ich der erste Spieler sein möchte, der einen Pogo auf einer LAN hittet. Dieses Ziel habe ich erreicht und darüber bin ich sehr stolz.“

Der Weltmeister Team Vitality

Selbstverständlich war auch der große Titelfavorit und amtierender Weltmeister Team Vitality vor Ort in Riyad. Dass die drei Franzosen das beste Team in 3 gegen 3 Rocket League sind, haben sie uns bereits Anfang August auf der RLCS World Championship in Düsseldorf unter Beweis gestellt. Darüber hinaus haben sie mit dem jungen Talent Zen einen herausstechenden 1 gegen 1 Spieler. Zusammen mit Team Captain Alpha54 kann Vitality ebenso ein starkes Duo ins Rennen schicken.

Im ersten Spiel des Turniers haben die drei Franzosen von Team Vitality allerdings große Startschwierigkeiten und unterliegen Oxygen Esports in einem sehr umkämpften Spiel.

Im Lower Bracket der Gruppe A kehrten sie dann aber zur alten Stärke zurück und qualifizieren sich mit drei Sweeps für die Playoffs am Wochenende.

Im Viertelfinale war hier aber schon Endstation. Vitality unterliegt Rule One, welche in Saudi-Arabien beheimatet sind, mit 0:4. Zwei Spiele wurden in einer knappen Overtime entschieden. Die anderen beiden gingen deutlich an Rule One, welche vor den einheimischen Fans groß aufgespielt haben. Ein Highlight des Samstagabends war das 1 gegen 1 zwischen den beiden besten Solo-Spielern Zen und Rw9. Rule One spielte sich anschließend mit einem 4:1 Sieg über Vizeweltmeister Team BDS in das große Finale.

Der Außenseiter gewinnt die Gamers8 2023 Rocket League

Version1 ist lange im Turnierverlauf unter dem Radar geflogen. Das Team, welches sich nicht einmal für die Weltmeisterschaft qualifiziert hatte, durfte in Gruppe D starten. Im Upper Bracket setzten sie sich mit 3:1 gegen „suhhh“ und mit 3:2 gegen Team Liquid im Decider-Match durch. Rule One beendete dann aber die Siegesserie der US-Amerikaner im Upper Bracket Finale. Im Lower Bracket wartete zu dem Zeitpunkt bereits erneut Team Liquid für eine Revanche. Es schien so, als wäre das Rematch eine Kopie der vorherigen Partie. Version1 gewinnt erneut mit 3:2 und qualifiziert sich für die Playoffs.

Im Viertelfinale durfte sich Oxygen Esports der Herausforderung stellen und wurde im 1 gegen 1 von der Spielerwahl von Version1 überrascht. Bisher bestritt diese immer Daniel. Seit den Playoffs nahm BeastMode seinen Platz aufgrund von besserer Tagesperformance ein – mit Erfolg.

Im Halbfinale hatte Version1 dann erneut alle Zuschauer in der Esports Arena in Riad gegen sich. Der Gegner, Team Falcons, aus Saudi-Arabien hat nämlich seinen Fanclub mit einer Choreo und Fahnen dabei. Trotz eines guten Starts der Falcons, unterlagen diese Version1 mit 2:4.

Das große Finale war also erneute ein Rematch: Version1 gegen Rule One.

Rule One war zuvor noch sehr zuversichtlich im Interview, was die Performance am Championship Sunday anging. Nach einem Fehlstart in Spiel 1, konnten sie das 1 gegen 1 in Spiel 2 durch den Starspieler Rw9 gewinnen. Von dort an spielte Version1 nochmal stärker auf und entschied Spiel 3 & 4 für sich. Das letzte Spiel ging zwar nochmal in eine Overtime, wurde aber ebenso von Version1 entschieden.

Comm, BeastMode und Daniel setzen sich somit unerwartet durch die Konkurrenz durch und dürfen sich von nun an „Gamers8 Champion“ nennen. Darüber hinaus nehmen sie den Pokal und 500.000$ Preisgeld mit nach Hause. Für BeastMode, welcher den MVP Award gewinnen konnte, winken weitere 100.000$ für ihn ganz allein.

