Psyonix gibt Rückkehr der RLCS bekannt, deutsches Team wird nicht mehr dabei sein

RLCS: Start im Januar 2024, aber ohne deutsches Team

Dabei bietet die Herabsetzung des Mindestalters die Chance, spannenden Nachwuchstalenten noch früher den Sprung in die professionelle Szene zu ermöglichen. Wie gut Spieler in jungen Jahren bereits sein können, haben Alexis „ zen “ Bernier (Team Vitality) and Hisham „ Nwpo “ Alqadi (Team Falons) unlängst bewiesen.

So hätten namhafte Orgas u.a. an einen gewissen 14-Jährigen herantreten können, der bislang nur unter dem Namen Scrzbbles bekannt ist. Der junge US-Amerikaner hat sich durch seine Platzierungen in den 1v1- und 2v2-Bestenlisten in den Fokus gespielt und gilt als eines der Wunderkinder Nordamerikas.