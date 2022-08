VCT Champions - Wer hat noch Chancen?

In der ersten Runde treffen am 07. August G2 Esports auf OG LDN UTD sowie M3 Champions auf Acend. Am Montag spielt dann Team Liquid gegen BBL Esports. Guild Esports bekommt es in der ersten Partie mit Natus Vincere zu tun. Nach dem Bo5-Finale am 14. August steht fest, wer neben Fnatic und FunPlus Phoenix, den Siegern des letzten Masters in Kopenhagen, mit auf die Champions fahren darf.