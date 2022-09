OpTic bezwingt DRX und zieht ins Valorant Champions Grand Final ein

Auf Map drei wiederum schien es so, als würde DRX aus dem eigenen Dornröschenschlaf erwacht zu sein und nach anfänglichem Rückstand anfangen Valorant zu spielen. So kamen die Koreaner mehr und mehr ins Spiel, gingen zwischenzeitlich auch in Führung, ehe OpTic erneut das Ruder herumriss und auf den Ausgleich drängte. Im Anschluss entspann sich ein Duell auf Augenhöhe, das spannender nicht sein könnte.