Valorant: Fühlen wie die Pros - Neuer Spielmodus macht es möglich!

In Premier haben Spieler die Möglichkeit ihr eigenes Team aus fünf Mitspielern zusammenzustellen und in einem wöchentlichen Zyklus regelmäßig Matches gegen andere Mannschaften auf ähnlichem Fähigkeitsniveau auszutragen. Aufgeteilt wird dabei in einzelne Division, die besten Teams spielen am Ende in einem großen Turnier, in dem es um den Titel des Divisions-Champions geht.