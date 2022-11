Valorant Game Changers: Mittelfinger-Skandal überschattet Semifinals

Im Match gegen Cloud9 hat Coach Rob „rob-wiz“ Kennedy sein Team auf die unnötigste Weise selbst geschwächt. Am Ende einer hitzigen Serie gegen die Blauen zeigte dieser dem gegnerischen Team vor Publikum und offen auf der Bühne den Mittelfinger. Eine mehr als unschöne Geste, die auch in den Augen der Turnierleitung eine rote Linie überschreitet: „Verhalten, welches Spieler im gegnerischen Team nicht respektiert und beleidigt, ist eine Verletzung des professionellen Niveaus, das von Coaches erwartet wird, die in den Valorant Game Changers Champions teilnehmen. Als Konsequenz wird Rob Kennedy für das nächste Match in den Champions am 20. November suspendiert.“