Weltmeister geworden & Geschichte geschrieben! EG gewinnt Valorant Champions

Das wichtigste Turnier des Jahres endete mit einer perfekten Retourkutsche! Mit 3:1 schlug EG im großen Finale der Valorant Champions die Konkurrenz aus Süd-Ost-Asien und feierte erstmals einen Weltmeistertitel in dem von Riot Games geschaffenen Taktik-Shooter. Noch bei den Masters in Tokyo verpasste das Team unter der Leitung von Christine „ potter “ Chi den Sieg knapp und landete hinter FNATIC auf Platz zwei.

Problemlose Finalteilnahme

Bereits in der Gruppenphase ließen beide Mannschaften ihre individuelle Klasse durchscheinen. Sowohl Paper Rex (Gruppe A) als auch Evil Geniuses (Gruppe B) erreichten ungeschlagen die Knock-out-Stage der diesjährigen Weltmeisterschaft und trafen, wie zu erwarten, im Upper Bracket Finale aufeinander. Interessanterweise sollte es hier zunächst das Team aus Singapur sein, dass den späteren Weltmeister in dessen Schranken verweist und als erste Organisation des Turnieres das Endspiel erreichen.

EG hingegen war gezwungen, den Weg durch das Lower Bracket anzutreten. Hier bekam es das Roster zunächst mit Istanbul-Champion LOUD zu tun, die gerne in Los Angeles ihren WM-Titel verteidigt hätten. Doch wie schon zuvor gegen Paper Rex mussten sich die Brasilianer den Nordamerikanern geschlagen geben. Entsprechend war alles angerichtet für DIE Revanche des Turniers.

EG schlägt zurück!

Im Endspiel der Valorant Champions konnte sich zunächst Evil Geniuses die erste Karte sichern. Jedoch wusste Paper Rex um die eigenen Stärken und glich entsprechend auf Ascent vor ausverkauftem Haus den Spielstand aus. Auf Map drei, Bind, hingegen schien es so, als hätten die Süd-Ost-Asiaten jegliches Pulver verschossen. Mit gerade einmal fünf gewonnen Runden musste sich das Team EG mit 5:13 geschlagen geben. Auf Lotus hingegen fiel das Ergebnis deutlich knapper aus, doch war es auch hier am Ende die US-Amerikanische eSports-Organisation, die bei einem Endstand von 13:10 den Sack zumachte.

Ein Stück eSports-Geschichte

Als wäre der Sieg EGs vor heimischen Publikum nicht schon genug, markiert der Titelgewinn der US-Amerikaner ein Novum in der Welt des eSports. Christine „potter“ Chi ist gegenwärtig als Head Coach bei Evil Geniuses tätig und führte das Team zum Erfolg in Los Angeles. Dadurch ist sie die erste Frau, die einen Weltmeister-Titel außerhalb eines dedizierten Gaming-Bereichs gewinnen konnte. Sie selbst war in der Vergangenheit als Counter-Strike-Spielerin aktiv und stand unter anderem bei SK Ladies und CLG Red unter Vertrag.