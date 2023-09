KRÜ-Profi Santiago "Daveeys" Ruiz in Folge einer Dekompensation gestorben

„Mit tiefer Trauer müssen wir Ihnen mitteilen, dass Daveeys21 nach einer Dekompensation am Sonntag verstorben ist. Das lässt sich nicht beschönigen, es hat uns alle überrascht. Daveeys, Santi, war ein spektakulärer Spieler und ein erstklassiger Teamkollege. Mit seiner charakteristischen fleißigen Bescheidenheit war er stolz darauf, sein Land und seine Region an der Spitze des globalen VALORANT inspirieren und vertreten zu können. Es war sein Traum und er sah, wie er wahr wurde. Wir alle bei KRÜ begleiten ihre Familie und Freunde in diesem schwierigen Moment und bitten die gesamte Gemeinschaft, sie mit ihrer Kraft und Liebe zu unterstützen.“ so KRÜ auf Twitter/X.com.