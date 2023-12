Plant Eintracht Frankfurt den Einstieg in Valorant?

Plant Eintracht Frankfurt mit Valorant?

Nach FIFA/EA SPORTS FC und League of Legends steht nun offenbar die nächste eSports-Disziplin für die Eintracht aus Frankfurt an. Im Netz mehren sich Gerüchte über einen Einstieg in Valorant.

© Riot Games / Eintracht Frankfurt