FIFA 22 Virtual Bundesliga: Hansa Rostocks Levyfinn ist Newcomer des Jahres

20 Siege, acht Unentschieden und nur zwei Niederlagen standen am Ende zu Buche - Hansa Rostock ist in der abgelaufenen Virtual Bundesliga Saison Nord-West-Meister geworden, woran Levy Finn Rieck entscheidenden Anteil hatte. Auch in den anschließenden Playoffs der deutschen Klubmeisterschaft machte Hansa eine ausgezeichnete Figur und musste sich erst im Halbfinale dem späteren Sieger RB Leipzig geschlagen geben.