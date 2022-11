FIFA 23: Fünfter Sieg in Folge! Köln marschiert in der VBL vorne weg

In den Duellen mit Neuling Eintracht Braunschweig sowie Schlusslicht Holstein Kiel bewies das Duo bestehend aus Tim „TheStrxngeR“ Katnawatos und Denis „DENIS“ Müller mit zwei Erfolgen in den Zwei-gegen-Zwei-Begegnungen, warum es in der letzten Saison u.a. für die Top-20-Platzierung bei der Klub-WM gereicht hat: Blindes Verständnis! Dazu konnte jeder ein vorentscheidendes 1v1 gewinnen, sodass bereits nach vier Partien die perfekte Ausbeute bejubelt werden konnte.