Fairplay-Geste von Hindernisläufer

Im Vorlauf über 3000 m Hindernis ereignete sich ein folgenschwere Sturz. Der Däne Alexander Vang Christensen lag nach zwei Dritteln des Rennens in Front, ehe er beim Überspringen einer Hürde stürzte. Seine Konkurrenten liefen zunächst alle an ihm vorbei, während er schmerzverzehrt liegen blieb. Doch was dann passierte, sorgte für viel Jubel bei den Fans im Stadion.