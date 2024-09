Während Regina Halmich beim Comeback von TV-Entertainer Stefan Raab zurück in den Box-Ring steigt , sucht ihre einstige Weggefährtin Christina Hammer ebenfalls eine neue Herausforderung. Hammer wird beim neuen SPORT1 -Format EXATLON Germany an den Start gehen.

Beide waren während ihrer aktiven Karriere sehr erfolgreich und gewannen zahlreiche Weltmeistertitel. Halmich, die 2021 als erst fünfte Frau in die International Boxing Hall of Fame aufgenommen wurde, wurde einem breiten Fernsehpublikum durch ihren Showkampf gegen Raab im Jahr 2001 bekannt, bei dem sie dem ehemaligen TV-Total-Moderator die Nase brach.

Auf neues Terrain wagt sich nun auch Hammer. Denn während Halmich und Raab sich im Ring duellieren, befindet sich mit Hammer eine weitere Größe des deutschen Frauenboxens in der über 7.000 Kilometer entfernten Dominikanischen Republik.

In der neuen Sport-Reality-Show müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anspruchsvolle Hindernisparcours absolvieren, die sie körperlich und mental an ihre Grenzen bringen werden.

Christina Hammer: EXATLON „wird wild“

„Es wird wild“, schrieb Hammer unter ein Foto, welches sie auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte und das sie bei den Dreharbeiten für EXATLON Germany in der Dominikanischen Republik zeigt. In einem Video, das sie einen Tag später postete, wendet sich die 34-Jährige direkt an ihre Fans und teilt ihnen mit, für die Dauer der Dreharbeiten ihre Beiträge nicht mehr selbst auf den sozialen Medien zu teilen.