2. Bundesliga Heute: Holstein Kiel, Düsseldorf, Hannover LIVE im TV, Stream, Ticker

Kiel startet als Tabellenletzter in den Spieltag, mit der zu einem so frühen Zeitpunkt recht erstaunlichen Torverhältnis von 0:9. Gegen Düsseldorf sollen also nicht nur die ersten Punkten, sondern vor allem auch die ersten Tore der nach der Sommerpause her.