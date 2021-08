2. Bundesliga: KSC-Profi Philipp Hofmann über Wechseltheater und Herzensverein Schalke 04

Hofmann: Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich gerne die Chance ergreifen möchte, wenn ein Bundesligist anfragt. Und im vergangenen Sommer wollte mich Union Berlin verpflichten und Oliver Kreuzer sagte, dass er mir bei einem Angebot aus der 1. Liga keine Steine in den Weg legen würde. Doch ich durfte dann nicht weg. Das habe ich nicht verstanden. Da gab es wochenlang Theater. Union hatte wohl nicht genug geboten. Das gleiche dann in diesem Sommer als Werder Bremen angefragt hat. Gut, die spielen auch in der 2. Liga. Mein Ziel ist die Bundesliga. Oliver Kreuzer sagte mir dann im Trainingslager, dass er mit keinem Klub mehr sprechen wird. Ich fühle mich beim KSC schon wohl, das sehen ja alle auf dem Platz. Für mich ist das Wechselthema jetzt durch.