2. Bundesliga: Simon Terodde über Schalke, seine Karriere und den möglichen Torrekord

Terodde: Natürlich will ich vorwegmarschieren – und zwar nicht nur mit der Leistung am Spieltag, sondern auch unter der Woche im Training. Ein früherer Trainer von mir meinte immer: So wie man trainiert, so spielt man auch! Es ist aber schon so, dass ich auch unter der Woche Gespräche mit den Spielern führe. Insgesamt bin ich aber keiner, der große Töne spuckt – ich will mit Leistung überzeugen.