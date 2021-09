Mirko Slomka über seine Trainerlaufbahn und das aktuelle Fußballgeschäft

Beim HSV, dem Karlsruher SC und 2019 wieder in Hannover hatte Slomka allerdings weniger Erfolg. Mit Autor und Business-Coach Mounir Zitouni redet Slomka in einer neuen Folge des SPORT1-Podcast „Leadertalk“ über seine großen Fehler in Schalke und Hannover, wie er zu seinem ehemaligen Manager in Hannover, Jörg Schmadtke, oder zum Schalker Clemens Tönnies steht, wieso eine gute Konfliktstrategie für einen Trainer überlebenswichtig ist - und was er von Arsène Wenger lernte.