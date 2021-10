2. Liga: SC Paderborn 07 – Hamburger SV (Freitag, 18:30 Uhr)

Vor allem die Offensivabteilung von Paderborn muss der HSV in den Griff kriegen. Im Schnitt trifft der Gegner mehr als zweimal pro Spiel. Mit Hamburg hat der SC Paderborn 07 einen auswärtsstarken Gegner (2-2-1) zu Gast. Die Saisonausbeute beider Teams war bislang vergleichbar, sodass die Mannschaften derzeit in der gleichen Tabellenregion stehen. Als bequemer Gegner gilt Hamburg nicht. 24 Gelbe Karten kassierte der HSV schon in der laufenden Saison. Eine gemütliche Vorstellung wird es für Paderborn demnach nicht werden.