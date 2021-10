Aaron Hunt hätte beim HSV gerne weiter gespielt - Offerte von Neururer

SPORT1-Experte Peter Neururer ging in seinem Urteil sogar noch einen Schritt weiter. „Das was der HSV im Augenblick spielt, ist nicht ausreichend. Und wenn es ausreichend wäre, dann wäre das immer noch nicht gut. Ich finde, es ist mangelhaft in dieser Saison“, kritisierte die Trainer-Legende die bisherigen Leistungen des Traditionsvereins im neuen Zweitliga-Talk auf SPORT1.