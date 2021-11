2. Bundesliga: Holstein Kiel - Werder Bremen live im TV, Stream auf SPORT1

Bundesliga-Abstieg, Fehlstart in die 2. Liga, Coronafälle und der Skandal um Ex-Trainer Markus Anfang: Für den einstigen Europapokalsieger Werder Bremen ist 2021 schon jetzt ein Jahr zum Vergessen - nach all den schweren Rückschlägen der vergangenen Tage soll endlich wieder ein Erfolgserlebnis her.