2. Bundesliga: Werder Bremen trennt sich von Markus Anfang, Impfzertifikat

Allerdings gab es in dem Fall laut Baumann „im Laufe des Freitags weitere Entwicklungen und eine andere Sachlage“. Er verriet nichts genaues über mögliche Beweise oder Fakten, wurde aber dennoch deutlich: „Die Fakten haben sich verändert und der Vorwurf, der im Raum steht, ist wirklich massiv. Das hat Dimensionen angenommen, wo wir als Verein überlegt haben, was die richtige Entscheidung ist. Man muss sehen, welche Fakten auf dem Tisch liegen und da ist am Freitag viel passiert. So hat Markus die Entscheidung so für sich getroffen.“