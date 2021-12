2. Bundesliga: Mirko Slomka traut dem FC Schalke den direkten Wiederaufstieg nicht zu

Dass es namhafte Absteiger aus der Bundesliga in der zweiten Liga prinzipiell nicht einfach haben, ist spätestens seit dem Abstieg des Hamburger SV bekannt, der mit seiner Wiederaufstiegsmission gleich mehrmals scheiterte. Dennoch ist der Kampf um die Aufstiegsränge in Liga zwei derzeit so spannend wie nie, was auch an den ehemaligen Erstliga-Größen liegt.